В школе Твери мама школьника подралась с учителем физкультуры

В Твери мама школьника подралась с учителем Фото: Василий ХОДАРЕВ

Неприятный инцидент произошел в Центре образвания "Брусилово" в Твери 29 апреля. Мама одного из учеников подралась с учителем физкультуры.

Как стало известно "КП"-Тверь", дома сын пожаловался маме, что его ударил учитель физкультуры. Разгневанная родительница пошла на разборки в школу и пару раз ударила учителя физкультуры.

В школу вызвали участкового. Он разбирается в деталях происшествия.

- По итогам проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.