На сотрудника администрации Твери завели уголовное дело

Сотрудника администрации подозревают в превышении должностных полномочий Фото: архив "КП"

В Твери следователи возбудили уголовное дело в отношении работника местной администрации, которого подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ).

Материалы следствию предоставлены УЭБ и ПК областного УМВД России.

По версии следствия, с октября 2018 по декабрь 2020 года главный специалист отдела департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Твери, являясь ответственным лицом за обеспечение транспортной безопасности, зная о неисполнении подрячиком условий муниципального контракта, подписывал акты оказанных услуг. На счета исполнителей были перечислены свыше 20 миллионов рублей.

Подозреваемый арестован по ходатайству следователя.

- Продолжается проведение допросов свидетелей, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, - сообщили в региональном СКР.

Предварительное расследование продолжается.