Рядом с детским садом в Тверской области провалился пожарный резервуар

Глубокий котлован угрожает безопасности местных жителей Фото: vk.com/nikulinskoe

Глубокий котлован образовался рядом с детским садом и детской площадкой в селе Даниловское Калининского района.

Больше месяца назад там обвалился противопожарный резервуар. Глубокую канаву сфотграфировали местные жители и обратились в "Инициативную группу Никулинского поселения" с надеждой, что власти наконец-то обратят внимание на проблему.

- Данный резервуар принадлежал колхозу, который прекратил свое существование. Поэтому Глава поселения планировал сразу же засыпать данный резервуар, т.к. его восстановление стало бы нецелевым расходованием бюджетных средств, - написано в посте.

Но районные депутаты обещали подумать над его восстановлением и установили ограждение. Которое, увы, не гарантирует безопасность, ведь в котлован могут упасть дети или животные.

Жителей просят быть внимательнее и не оставлять детей без присмотра.