Новую станцию рядом с Ржевским мемориалом в Тверской области украсил советский паровоз

На станции "Ржевский мемориал" туристов встречает паровоз Фото: Александр ЖМУЛИН

Работы по строительству новой станции под Ржевом находятся в завершающей стадии. 29 апреля ход работ проинспектировал губернатор Игорь Руденя.

Пункт создают на участке Ржев-Балтийский – Муравьево недалеко от деревни Хорошево, в 2,5 км от Ржевского мемориала Советскому солдату. А продажи билетов на "Ласточку" для поездки на Ржевский мемориал начались с 30 апреля.

На станции уже готов и установлен замечательный экспонат. Рядом с перроном возвышается красавец-паровоз советских времен. На его фоне туристы могут сфотографироваться.

Отметим, что это праровоз серии "Э" - самый массовый экземпляр в истории российского и советского паровозостроения.

Кстати, прокатиться на подобном ретро-паровозе тоже можно, только не в Ржеве, а в Осташкове и Бологом. Ретро-поезд "Селигер" курсирует по выходным по маршруту Бологое-Осташков и обратно. Отправление из Бологого по субботам и воскресеньям в 9:20 утра, из Осташкова - в 15:07.