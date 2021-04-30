Двух взрослых львов держала в жилом доме пара из Тверской области

Несчастных животных не выгуливали и не делали прививки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Вопиющий случай содержания диких животных выявили специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям области в марте 2021 года.

В ведомство поступило заявление от ИП Медичи М.А. о регистрации в электронных системах деятельность ботанических садов, зоопарков, государственных природных заповедников и национальных парков.

При мониторинге выяснилось, что по указанному адресу уже числится зоопарк ИП Медичи Т.С. и что в данный зоопарк планируется привоз львенка.

На место выехали ветслужба и специалисты Россельхознадзора.

- Установлен факт содержания двух взрослых львов и львенка, ввезенного из зоопарка "Сказка" Республики Дагестан, - рассказали в ведомстве. - "Зоопарк" расположен в частном деревянном жилом доме, в одной части которого содержатся взрослые львы (самец и самка), в другой части дома проживают владельцы животных.

Львы жили в одной из комнат. В помещении отсутствовала вентиляция, окна с решетками были заколочены снаружи и солнечный свет в них не проникал. Освещение было только искусственное.

На животных не был заключен договор на ветеринарное обслуживание, им не делали прививки (последний раз от бешенства в 2018 году).

- Территория домовладения не огорожена, вольеры для животных отсутствуют, выгул животных не осуществляется, - добавили в Россельхознадзоре. - Все вышеперечисленные нарушения противоречат требованиям законодательства, предъявляемым к содержанию животных зоопарками (зоосадами).

Управлением по факту выявленных нарушений было направлено письмо в Верхне-Волжское межрегиональное управление Росприроднадзора для принятия мер. Площадки ИП Медичи М. А. исключены из реестра "Цербер", им присвоен статус "фантомные".