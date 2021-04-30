Актриса Мария Кожевникова отравилась газом в арендованной даче в Тверской области

Мария Кожевникова рассказала о случае в Тверской области Фото: Борис КУДРЯВОВ

Звезда сериала "Универ" и бывший депутат Госдумы РФ Мария Кожевникова чуть не погибла в Тверской области во время отдыха.

Женщина вместе с мужем, мамой и сыном Ваней снимали дачу. Ночью у ребенка заболел живот, он ночевал в другом домике с бабушкой и попросил разбудить маму.

- Перед сном мне было нехорошо. И мужу нехорошо. В шесть утра нас разбудили. Я была уже парализована и не чувствовала тела. Не могла пошевелить ни рукой, ни ногой, перевернуться на бок. Была даже не в тумане, а чувствовала, что душа уже улетела, - рассказала Мария в интервью изданию "7дней".

Местная скорая не смогла оказать Марии должную помощь - приехала бабушка со стетоскопом и тонометром, поэтому вызвали платные бригады из Москвы и Твери. Актрисе поставили капельницу.

Интоксикация оказалась сильной. По словам Марии, жить им оставалось не больше часа. Утечка газа произошла из котла.

К счастью, все обошлось.

- До сих пор прихожу в себя... Меня спас мой сын Ваня Теперь я точно знаю, что дети - ангелы и через них говорит Бог. Это был знак свыше: меня "оставили", чтобы я воспитала своих детей", - уверена Мария.