В четырех районах Тверской области будут курсировать 118 новых автобусов

В четырех районах на линии выйдут 118 автобусов Фото: ПТО

В июле 2021 года новые синие автобусы "Транспорта Верхневолжья" будут запущены в Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломерациях. Этот вопрос обсуждался на совещании о внедрении новой модели пассажирских перевозок, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Глава региона подчеркнул, что маршруты должны быть проработаны с учетом потребностей жителей районов. На летний период может быть установлен скорректированный график для дачников. Этот вопрос поручено проработать региональному минтрансу.

Для перевозки пассажиров Ржевской, Старицкой, Кимрской и Зубцовской агломераций на линии выйдут 118 автобусов, которые будут совершать 971 рейс в сутки. В общей сложности будет создано 33 городских маршрута и 70 пригородных.

Все автобусы будут оформлены в стиле "Транспорта Верхневолжья", оснащены системами видеонаблюдения, Глонасс, климат-контроля, безналичной оплатой проезда. Пассажирам будут доступны абонементы, льготный проезд.

Напомним, что новая транспортная система была запущена в Твери и Калининском районе 3 февраля 2020 года. На сегодняшний день запущено 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава.