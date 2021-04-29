Алиментщицу приговорили к исправительным работам за долги в Тверской области

Алиментщица предстала перед судом Фото: архив "КП"

40-летняя жительница Лесного района осуждена за неуплату алиментов на содержание троих несовершеннолетних детей.

Ранее женщина привлекалась к административной ответственности, позже за повторное правонарушение на нее завели уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК РФ. Подсудимая устроилась на работу.

Тем не менее, суд признал алиментщицу виновной и назначил ей наказание в виде исправительных работ сроком на 7 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.

Приговор суда в законную силу не вступил.