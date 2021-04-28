Врио руководителя Управления Россельхознадзора Тверской и Ярославской областей назначен Роман Милорадов Фото: rshn-tver.ru

27 апреля временно исполняющим обязанности руководителя межрегионального Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской и Ярославской областям был назначен Роман Иванович Милорадов. До этого момента он исполнял обязанности руководителя Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Роман Милорадов родился в 1975 году, окончил Тверскую государственную сельхозакадемию в 2002 году. Имеет благодарности и почетные грамоты, является государственным советником Российской Федерации 3 класса.

Ранее на сайте ведомства также сообщалось, что Управление Россельхознадзора по Тверской области реорганизовано и сменило свое наименование путем присоединения Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ярославской области к Управлению Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Тверской области.