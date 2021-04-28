Двое пьяных мужчин гуляли по улице и угнали автомобиль в Тверской области

Полицейские задержали автоугонщиков в Тверской области Фото: архив "КП"

В полицию обратился 47-летний житель Андреаполя. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Торопца. Мужчина вместе с приятелем катался на автомобиле по Андреаполю, пока он не заглох. Тогда пьяные приятели отправились гулять пешком и увидели припаркованный автомобиль заявителя. Ключи зажигания были внутри, угонщики завели машину и поехали в Торопец.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Похищенный автомобиль возвращён владельцу. Возьуждено уголовное дело.