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Происшествия28 апреля 2021 17:08

Двое пьяных мужчин гуляли по улице и угнали автомобиль в Тверской области

Машину уже вернули владельцу
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали автоугонщиков в Тверской области Фото: архив "КП"

Полицейские задержали автоугонщиков в Тверской области Фото: архив "КП"

В полицию обратился 47-летний житель Андреаполя. Мужчина сообщил, что у него угнали автомобиль.

В ходе розыска полицейские установили личность подозреваемого, им оказался 31-летний житель Торопца. Мужчина вместе с приятелем катался на автомобиле по Андреаполю, пока он не заглох. Тогда пьяные приятели отправились гулять пешком и увидели припаркованный автомобиль заявителя. Ключи зажигания были внутри, угонщики завели машину и поехали в Торопец.

В полиции фигурант сознался в содеянном. Похищенный автомобиль возвращён владельцу. Возьуждено уголовное дело.

Криминал