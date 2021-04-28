На улице Софьи Перовской в Твери водитель сбил девочку и скрылся

Девочка пострадала в ДТП в Твери Фото: областной минздрав

Авария произошла днем, 27 апреля, около дома №26 по улице Софьи Перовской в Твери.

26-летний водитель, управляя автомобилем "KIA CEED", сбил 14-летнюю девочку, которая перебегала проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора.

- Водитель после наезда скрылся с места ДТП, в последствии установлен, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области.

Пострадавшая самостоятельно обратилась в больницу и была госпитализирована.