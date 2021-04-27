В Тверской области увеличилось количество ДТП с участием пешеходов

В Тверской области за две недели произошло 10 ДТП с участием пешеходов Фото: ПТО

Госавтоинспекция Тверской области отмечает увеличение количества ДТП с пешеходами на дорогах Верхневолжья. Так, за минувшие две недели произошло десять наездов на пешеходов, в том числе на детей. Два человека погибли, восемь получили травмы различной степени тяжести.

Инспекторы напоминают родителям о необходимости проведения с детьми ежедневных инструктажей по правилам безопасного поведения на дороге, недопустимости игр вблизи проезжей части, а также о контроле за досугом детей.

Будьте предельно осторожны при переходе проезжей части, особенно по нерегулируемым пешеходным переходам на региональных и федеральных автодорогах, исключите факты выхода на дорогу в нетрезвом состоянии. Используйте световозвращатели.

Водителям следует помнить, что при приближении к пешеходным переходам необходимо сбавить скорость и уступить дорогу пешеходам.

Будьте внимательны и осторожны!