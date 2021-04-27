Телеги с перегноем украли с фермы в Тверской области

Злоумышлнников разыскала полиция Фото: архив "КП"

В полицию обратилась жительница Сонковского района и рассказала, что с сельскохозяйственного предприятия, где она работает, похитили несколько телег с перегноем.

Полицейские осмотрели место происшествия и в ходерозыска установили подозреваемых. Ими оказались двое мужчин 1990 и 1992 годов рождения.

Злоумышленники знали о нахождении на ферме телег с перегноем и планировали использовать его в личных целях, поэтому на двух тракторах вывезли его с территории.

Мужчины сознались в содеянном. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.