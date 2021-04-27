Медведи начали выходить к людям в Тверской области

Медведь забрел в гаражный кооператив Фото: youtu.be/Вадим халява81 (скрин видео)

Жители Тверской области обеспокоены появлением медведей вблизи деревень и сёл. Следы сразу нескольких косолапых обнаружили в минувшие выходные люди рядом с деревней Дятлово в Вышневолоцком городском округе. Фотографии следов появились в местном сообществе 26 апреля.

Еще один медведь попал в объектив камеры жителя поселка Озерки в Конаковском районе. Мишка ходил среди гаражей и заметил, что его снимают на видео, но интереса к человеку не проявил.

Запись появилась на "YouTube".

Специалисты Минприроды обращают внимание, что при появлении медведей или их следов, необходимо сообщать об этом в природоохранные ведомства.