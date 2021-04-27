В Тверской области прокуратура пресекла работу нелегального ломбарда и назначила ему штрафы. Фото: Валерий РОМАНОВ

Кимрская прокуратура проверила работу одного из местных ломбардов, который, как выяснилось, выдавал кредиты под залог на нелегальной основе. Возбудили административные дела.

Директора общества с ограниченной ответственностью оштрафовали на 20 тысяч рублей и предписали устранить нарушения. Затем на само юрлицо наложили финансовые санкции в размере 50 тысяч рублей, за невыполнение требований прокурора.

Таково постановление Кимрского городского суда. Решение пока не вступило в законную силу.