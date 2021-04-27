Демонстрации не будет: на Первомай в Твери пройдут мастер-классы и спортивные соревнования

Мероприятия на Первомай преимущественно пройдут онлайн
Фото: Дмитрий МИТИН
Администрация Твери рассказала, как горожане отметят Первомай в 2021 году. Большинство мероприятий пройдут онлайн из-за пандемии, демонстрации не будет по той же причине.
Жителей ждут онлайн мастер-классы по изготвлению открыток, оригами, канзаши на тему праздника, выставки детских рисунков, спортивные соревнования по тхэквондо, трофи-рейду, лекции и концерты в районных ДК и подростково-молодежных клубах.
Познавательные программы для детей подготовили городские бибилиотеки.
Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте администрации.