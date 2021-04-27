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Общество27 апреля 2021 8:59

Демонстрации не будет: на Первомай в Твери пройдут мастер-классы и спортивные соревнования

Опубликован план мероприятий, посвященных празднику Весны и Труда
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мероприятия на Первомай преимущественно пройдут онлайн

Мероприятия на Первомай преимущественно пройдут онлайн

Фото: Дмитрий МИТИН

Администрация Твери рассказала, как горожане отметят Первомай в 2021 году. Большинство мероприятий пройдут онлайн из-за пандемии, демонстрации не будет по той же причине.

Жителей ждут онлайн мастер-классы по изготвлению открыток, оригами, канзаши на тему праздника, выставки детских рисунков, спортивные соревнования по тхэквондо, трофи-рейду, лекции и концерты в районных ДК и подростково-молодежных клубах.

Познавательные программы для детей подготовили городские бибилиотеки.

Подробнее с программой можно ознакомиться на сайте администрации.