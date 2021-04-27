В Твери обсудили ограничение по времени продажи алкоголя

В Твери обсудили эффективность ограничения по времени продажи алкоголя. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

22 апреля в Твери обсудили продажу алкоголя и борьбу с его фальсификацией специалисты Тверской торгово-промышленной палаты, Минпрома, а также представители ритейлеров и производителей. Один из главных вопросов встречи был: помогло ли сокращение времени продажи спиртного побороть алкоголизацию населения? Ведь по-прежнему высок процент правонарушений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в Тверской области с 2015 года законодательно запрещено продавать алкоголь с 22:00 до 10:00. На круглом столе сделали вывод, что к сокращению числа преступлений это не привело. Регулярно выпивающие люди стали чаще покупать алкоголь в нелегальных торговых точках. Сомнительного качества.

Участники круглого стола рассмотрели также недополученную магазинами прибыль и, в целом, вопрос эффективности ограничительных мер на горячительное.