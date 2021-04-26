В Тверской области для центров соцзащиты и интернатов приобретут машины, мебель и пандусы

Учреждения социальной защиты населения Верхневолжья продолжат оснащать оборудованием для удобства людей с ограниченными возможностями здоровья. Фото: Александр ЖМУЛИН

В регионе за три ближайших года запланировано улучшить материальное состояние ряда учреждений соцзащиты. Особенно в плане их доступности для людей с ограничениями по здоровью. Вопрос обсудили на заседании областной бюджетной комиссии под руководством губернатора Игоря Рудени.

В бюджете Тверской области на адаптационные мероприятия по программе «Доступная среда» с 2021 по 2023 годы ежегодно заложено более 66 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2021 году три комплексных центра соцзащиты – в Твери, Кашине и Оленино – оборудуют пандусами, сделают там удобные входные группы и санитарные комнаты. В помещениях уложат противоскользящее покрытие, установят информационные табло и светозвуковые информаторы. В 2022 и 2023 годах такие же работы запланированы еще в 11 учреждениях.

Также за два года запланирован приобрести технику для пищеблоков и прачечных, мебель для реабилитационных центров Торжка, Бежецкого и Бологовского районов, Кашаровского детского дома-интерната, Нелидовского психоневрологического диспансера.

Кроме того, для реабилитационных учреждений Твери, Бежецка, Конаково, Нелидово и других территорий приобретут медоборудование, в Кашаровском доме-интернате сделаю интерактивный пол и обустроят сенсорный комплекс.

В 2021 году машину поставят Ржевскому дому-интернату, в 2022-м по одному автомобилю получат Торопецкий психоневрологический интернат, реабилитационные центры Твери и Вышнего Волочка. В 2023-м – центры обслуживания населения и реабилитационные учреждения Твери, Ржева, Кимр, Торжка, Андреаполя, Западной Двины, Кашина, Сонково.

В ряде соцучреждений в ближайшие три года запланированы ремонты.

Также в планах на 2023 год - закупка для различных соцучреждений 134 тренажеров, беговых дорожек и другого инвентаря для терапии и спорта.