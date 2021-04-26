На дорогах Твери чинят ямы и обновляют разметку

На дорогах Твери продолжаются сезонные работы Фото: администрация Твери

В Твери дорожные службы приступили к ремонту дорожного полотна с использованием горячего асфальтобетона. За неделю, по данным администрации города, восстановлено свыше 2350 квадратных метров дорог. Работы проводились на 11 объектах, в частности на мосту через Тьмаку в створе улицы Софьи Перовской, бульваре Шмидта, улице Хромова.

При помощи термопластика было нанесено более 500 квадратных метров разметки в центре Твери, покрашено 2770 квадратных метров бордюров и бетонных и металлических ограждений мостов через Волгу и Тьмаку.

Уборка проезжей части и тротуаров, вывоз смёта и мусора, полив дорожного покрытия ведется в круглосуточном режиме. За неделю вывезено 1 182 кубических метра смёта и 43 тонны мусора.