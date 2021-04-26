Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество26 апреля 2021 15:06

Житель Тверской области задолжал по алиментам 580 тысяч рублей

По решению суда с него также будет взыскана неустойка в 270 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Житель Тверской области задолжал 580 тысяч рублей по алиментам

Житель Тверской области задолжал 580 тысяч рублей по алиментам

Фото: Валерий РОМАНОВ

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась местная жительница и сообщила, что ее бывший муж задолжал по алиментам на двух несовершеннолетних детей более 580 тысяч рублей.

Неустойка за просрочку уплаты алиментов составила 274 тысяч рублей.

В защиту прав несовершеннолетних прокуратурой в суд направлено исковое заявление о взыскании неустойки за просрочку уплаты алиментов. Судом вынесено решение об удовлетворении требований прокурора.

Решение не вступило в законную силу.