Перечень 32 дорожных участков в Твери, на ремонт которых уже объявлен конкурс

Всего в этом году в Твери запланировано отремонтировать 80 участков дорог. Фото: ПТО

На сайте госзакупок появился лот №0136500001121001321 об открытом электронном конкурсе по поиску подрядной организации для ремонта 32 дорожных участков в Твери. Заказчиком выступает областной комитет госзаказа.

Начальная (максимальная) цена контракта - 593353296 рублей.

В документации к контракту указано, что гарантия на выравнивающие и верхние слои отремонтированных дорог составит пять лет, на основание дорожной одежды - шесть лет.

Требования к ремонтным работам прописаны высокие. При этом подрядчик будет обязан тщательно фиксировать на фото стадии ремонта.

Также подрядчик обязан сам вывозить строительный мусор, установить временные знаки и аншлаги.

Всего в этом году в областной столице запланирован ремонт 80 дорожных участков.

Перечень участков и график выполнения строительно-монтажных работ.

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