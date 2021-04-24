В Тверской области пенсионерка рассказала собутыльнице, где прячет деньги, и лишилась их

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фото: Константин ИВШИН

Бологовские полицейские раскрыли квартирную кражу. Своих накоплений лишилась 75-летняя пенсионерка, которая сама "навела" воровку на добычу.

В пресс-службе Управления МВД по Тверской области рассказали подробности. Пенсионерка выпивала в компании знакомых, спиртное закончилось и она предложила одной из женщин сходить к ней домой за деньгами, чтобы купить добавки. При этом пострадавшая рассказала, что прячет деньги под ковром.

Нечистая на руку знакомая отказала женщине. Но потом, улучив момент, украла у неё из кармана ключи и покинула компанию под надуманным предлогом. На самом деле она направилась в квартиру пенсионерки и похитила из-под ковра 21 тысячу рублей.

После обращения пострадавшей в полицию, стражи правопорядка задержали воровку. Но деньги она уже успела потратить.

-В отношении гражданки возбуждено уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». В настоящее время фигурантке избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, - сообщает пресс-служба Управления МВД по Тверской области.