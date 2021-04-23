«Мисс Тверь-2021» Наталья Павлова. Фото: организаторы конкурса «Мисс Тверь»
Вечером 23 апреля в Твери прошёл традиционный ежегодный финал конкурса красоты «Мисс Тверь – 2021».
За звание первой красавицы города боролись 15 очаровательных девушек в возрасте от 16 до 20 лет, прошедшие большой конкурсный отбор.
Победительницей конкурса и «Мисс Тверь -2021» стала Наталья Павлова. Титула Первой вице-мисс удостоена Аделина Секержицкая. Второй вице-мисс стала Алина Середина. Третьей вице-мисс стала Виктория Володина.
По традиции за месяц до финала «Комсомольская правда», как информационный партнер, объявила на своем сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий.
Целый месяц наши читатели голосовали за понравившихся конкурсанток.
В ночь на 23 апреля 2021 голосование завершилось. Победительницей онлайн-голосования читательских симпатий стала Елизавета Клюшкина.
Благодарим за помощь партнёров проекта:
Салон красоты «Персона VIP» (Тверь, Ул. Симеоновская, 39.
Магазин цветов "СвеЖак" (Тверь, проспект Победы, д. 41 и д. 30).
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