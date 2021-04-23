В Твери на Вербное воскресенье и Пасху запустят дополнительные маршруты до кладбищ

В Твери и Калининском районе в Вербное воскресенье и на Пасху будут запущены дополнительные маршруты в сторону городских кладбищ Фото: Александр ЖМУЛИН

В Твери и Калининском районе в Вербное воскресенье и на Пасху будут запущены дополнительные маршруты в сторону кладбищ.

24, 25 апреля, а также 1,2 и 8 мая на рейсы выйдут несколько автобусов №154к, №177к и №222к.

На маршруте №154к «Речной вокзал – Дмитрово-Черкассы – Пролетарка» 24 и 25 апреля автобусы проследуют с интервалом в 25 минут с 8:30 до 14:00 со следующими остановками: Речной вокзал, Улица Зинаиды Коноплянниковой, Площадь Мира, Областной архив, Улица Скворцова-Степанова, Петербургская застава, 3-я городская больница, Улица Комарова, Вагоностроительный завод, 1-я медсанчасть, Домостроительный комбинат, Областная больница, Спортбаза, Отель «Тверь», Дачи, Николо-Малица, Центральное кладбище, Кладбище-2, Кладбище-3, СНТ «Межурка»-2, СНТ «Межурка»-3, Дмитрово-Черкассы, СНТ «Межурка»-3, СНТ «Межурка»-2, Кладбище-3, Кладбище-2, Центральное кладбище, Дачи, Черкассы, Полиграфический комбинат детской литературы, Завод железобетонных изделий, Автобаза, НПО «Центр программных систем», 1-я Республиканская улица, Полиграфический комбинат, Улица Лизы Чайкиной, Технический университет, Комсомольская площадь, Пролетарка.

В обратном направлении между остановками «Областная больница» и «Домостроительный комбинат» добавится остановочный пункт «Улица Бакуниной».

1, 2 и 8 мая автобусы проследуют по этому же маршруту с заменой остановки «Дачи» на «СНТ «Лесник» и «СНТ Вираж» с интервалом в 17 минут с 8:30 до 14:00.

На маршруте №177к «Лебедево (кладбище) – Железнодорожный вокзал» 24 и 25 апреля автобусы будут ходить с интервалом в 60-80 минут с 8:30 до 13:30. Они будут следовать по маршруту: Лебедево (кладбище), Лебедево, Улица Марины Расковой, Посёлок имени Чкалова, Октябрьский проспект, Бульвар Цанова дом №2, Автовокзал, Железнодорожный вокзал.

На обратном пути автобусы будут останавливаться у железнодорожного вокзала, автовокзала, на Октябрьском проспекте, в посёлке имени Чкалова, на улице Марины Расковой, у торгового дома «Тандем», а Лебедево и у кладбища. 1, 2 и 8 мая автобусы будут ходить с интервалом в 25-40 минут с 8:30 до 13:30.

Автобусы №222к «Пролетарка – Лебедево» 24 и 25 апреля будут следовать с интервалом в 26-27 минут с 8:30 до 13:30 с остановками: Пролетарка, Комсомольская площадь, Технический университет, Улица Лизы Чайкиной, Полиграфический комбинат, 1-я Республиканская улица, НПО «Центр программных систем», Автобаза, Завод железобетонных изделий, Полиграфический комбинат детской литературы, Ремонтно-механический завод, Глинково, Поворот на Никольское, Кривцово, Лебедево, Лебедево (кладбище). 1, 2 и 8 мая автобусы будут ходить с интервалом в 35-55 минут с 8:30 до 13:30.