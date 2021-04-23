Жителей Твери приглашают на "Библионочь" 23 апреля

Библиотека имени Горького приглашает читателей на "Библионочь" Фото: Евгения ГУСЕВА

23 апреля Тверская областная библиотека им. А.М. Горького в десятый раз примет участие в ежегодной общероссийской социокультурной акции "Библионочь". В этом году программа называется "О космосе и не только".

Мероприятие начнется в 19:00. В холле первого этажа гостей встретят музыканты. В Большом читально зале театр-студия "Зеркало" представит спектакль "Моцарт и Сальери" А.С. Пушкина. В информационно-библиографическиом отделе для детей будет организована игровая программа "Планетарий".

Пройдут мастер-классы по визажу и хореографии, викторины, конкурсы и квесты, а также экскурсии по книгохранилищам.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте библиотеки. Часы работы продлены до 23:00.