В Тверской области вводятся субсидии и льготные займы для лесопромышленных предприятий. Фото: ПТО

22 апреля во время рабочей поездки в Пено губернатор Игорь Руденя посетил там производство лесопереработки и провел совещание о развитии лесопромышленного комплекса. В обсуждении приняли участие руководители предприятий ЛПК региона.

На совещании были озвучены новые региональные меры поддержки лесопромышленных предприятий. Это льготные займы до 50 млн рублей под 1,5% годовых и сроком до 5 лет, а также субсидии на возмещение части процентов по кредитам при реализации инвестпроектов.

Губернатор подчеркнул, что вся необходимая нормативная база для предоставления этих мер поддержки в регионе будет сформулирована в ближайшее время.

Ключевым аспектом для лесопромышленного комплекса глава региона назвал кадровое обеспечение. Для того, чтобы оно было, за подведомственными министерствами области закрепляются определенные колледжи.