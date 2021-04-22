В Тверской области при обрушении стены общежития никто не пострадал

В здании были люди, к счастью, никто не пострадал. Фото: VK/Администрация города Ржева

В Ржеве на улице Кривощапова рухнула стена трехэтажного здания, в котором ранее было расположено общежитие колледжа. В момент ЧП там находились несколько человек, но, к счастью, никто не пострадал. Все люди были успешно эвакуированы.

Информация об обрушении части трехэтажного здания поступила днем 22 апреля в ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области. На место незамедлительно выехали оперативные службы.

Как пояснила администрация Ржева, это здание 1962-го года постройки, а та часть, где произошло обрушение, была законсервирована. Там никто не жил, но несколько человек проживали в другой части ветхого строения. Местные власти предложат им для переселения помещения из так называемого маневренного жилого фонда.

Ситуация с обрушением части здания в Ржеве находится на контроле администрации. На место уже съездил глава города Роман Крылов.

Горадминистрация сообщает, что на месте продолжают работать специалисты, проведено обесточивание, площадка у дома и само здание огорожены.