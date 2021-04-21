В Твери междугородние и городские автобусы готовят к летнему сезону

Автобусы в Твери проходят комплексную мойку перед летним сезоном Фото: ПТО

В Твери белые и синие автобусы "Транспорта Верхневолжья" начали готовить к летнему сезону. В салонах проверяют исправность работы кондиционеров и систем климат-контроля, проводят комплексную мойку и уборку салонов подвижного состава, проверяют состояние технологических отсеков автобусов.

Автобусы обрабатываются специальными шампунями, которые очищают от загрязнений корпус транспортного средства, продолжается дезинфекция салонов автобусов.

Напомним, в настоящее время в Твери и Калининском районе действуют 85 маршрутов, на которых курсируют более 470 единиц подвижного состава.

Новая модель также запускается в Ржевской, Старицкой, Кимрской и других агломерациях области.