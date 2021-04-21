Инвалиды-колясочники в Твери не смогли попасть в отделение Пенсионного фонда и сравнили его с Эверестом

Инвалиды штурмуют Пенсионный фонд. Фото: стоп-кадр с видео vk.com/nko.expert

Инвалиду-колясочнику в одиночку в здание Пенсионного фонда, что на Смоленском переулке в Твери, практически невозможно попасть. К такому выводу пришли общественники - исследователи доступной среды из некоммерческой организации "Эксперт".

Вход в здание тестировали члены общественной организации "Кристалл" - двое мужчин-колясочников. Свои попытки взять штурмом этот важный социальный объект они назвали не иначе как попыткой подняться на Эверест.

Если первые две ступени с маленьким крутым пандусом их инвалидные коляски с трудом, но преодолели, то дальше путь инвалиду оказался закрыт. Далее мужчин ждал высокий лестничный пролёт, пандусом не оборудованный. Рядом, правда, находилась кнопка вызова сотрудников фонда. Однако, на вызов никто не реагировал. Как оказалось впоследствии - в устройстве сели батарейки.

- Хочется чтобы отделение было доступным и зимой мы не мёрзли, ожидая сотрудников. И ещё хотелось бы, чтобы была оборудована парковка для инвалидов, - поделились пожеланиями мужчины.

В итоге к инвалидам вышел старший сотрудник отделения, и вопрос, с которым они приехали, был решён. В отличие от проблемы доступа инвалидов в учреждение.

-Прокуратура Московского района города Твери очень заинтересовалась обследованиями, которые касаются Пенсионного фонда, и запросила отчет о нашей работе, и мы его направили,- сообщает НКО "Эксперт" на своей страничке в соцсети.