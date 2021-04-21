Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 апреля 2021 13:45

В Твери 60-летние супруги погибли при неизвестных обстоятельствах, трупы нашли запертыми в квартире

Тревогу забили соседи
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий
Пожилых мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире в Твери

Пожилых мужчину и женщину нашли мертвыми в квартире в Твери

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в одной из квартир многоэтажки найдены тела пропавших ранее супругов. О 60-летних мужчине и женщине забеспокоились соседи.

Жильцы услышали, что за дверью громко мяукает кот, и обратили внимание, что давно не встречали пенсионеров. О случившемся сообщили сыну, но он так и не приехал.

Сотрудники правоохранительных органов вскрыли дверь и обнаружили в квартире тела мужчины и женщины.

Кота на время забрали соседи.

Причины смерти пожилой пары выясняются.

ЧП