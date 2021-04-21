Умерла известная тверская журналистка и телеведущая Ольга Зеленова

20 апреля 2021 года не стало Ольги Зеленовой. Фото: Анна КОЛПАКОВА

20 апреля в Твери скончалась известная телеведущая, звезда телеэфира 90-х и нулевых годов Ольга Зеленова.

Большая часть карьеры талантливой журналистки была связана с работой на телерадиокомпании «Тверской проспект». Там она трудилась с конца 1994 по 2004 год. Новаторские репортажи, сюжеты и интервью Ольги Зеленовой жители Тверской области помнят до сих пор. Например, знаменитое эксклюзивное интервью с бастующим крановщиком, ради которого Ольга самостоятельно поднялась на вершину башенного крана.

В 2000 году первый мэр Твери Александр Белоусов наградил Ольгу Зеленову, как лучшую ведущую новостей в Тверской области.

Завершив журналистскую карьеру, Ольга долгое время преподавала – трудилась педагогом в Тверском полиграфическом колледже. Отдала этой работе12 лет, получила квалификацию преподавателя высшей категории.

Коллеги и друзья помнят Ольгу Зеленову не только высоким профессионалом, но и отзывчивым человеком. Именно она задействовала все свои ресурсы и связи, чтобы помочь тверской студии звукозаписи «Салам», когда та однажды пострадала от пожара.

Кстати, не так давно, в сентябре 2020 года, в пожаре была практически уничтожена единственная квартира Ольги Зеленовой. Погиб любимый питомец, сама журналистка и её семья остались без крыши над головой. Тогда на помощь Ольге пришли журналисты "КП"-Тверь", другие коллеги и просто неравнодушные люди. Квартиру удалось восстановить, за что Ольга всех сердечно благодарила.

Ольгу Зеленову похоронят 22 апреля (в четверг), прощание с ней состоится в 10:00 у морга Городской больницы №4.

Редакция "КП"-Тверь" выражает глубочайшие соболезнования родным и близким нашей коллеги.