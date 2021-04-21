В пятиэтажке на улице Луначарского в Твери из-за забитой ливневки затопило подъезд и квартиры жильцов

Вода текла по стенам и по электросчетчикам Фото: Евгений Егоров

Коммунальное ЧП произошло в четертом подъезде дома №12 по улице Луначарского в Твери в ночь на 21 апреля.

В 3:10 ночи жильцы одной из квартир заметили лужи на полу и мокрые пятна на стене над входной дверью.

- Воды была и на стене у лестницы в подъезде с пятого по первый этаж, текла из счетчиков энергоснабжения, - рассказал "КП"-Тверь" собственник затопленной квартиры Евгений Егоров. - Мною незамедлительно была передана заявка диспетчеру ООО «Энергия», которая обслуживает дом. Несмотря на аварийную ситуацию, никакая бригада не отреагировала на мое обращение, а диспетчер сказал, что инженер придет на работу только к 8:00 утра.

Аварийная бригада приехала в квартиру только в 9:10 утра. До этого времени потоп продолжался.

В квартирах отклеились обои и вздулся ламинат Фото: Евгений Егоров

- Подъезд затапливает уже не первый раз. Все дело в забитой ливневке. Три года назад после жалобы в ГЖИ, засор прочистили, и вода течь перестала, а теперь, видимо, труба снова забилась, - сообщил хозяин квартиры. - К полудню 21 апреля бригада обещала подвезти материал и начать работы, когда все подсохнет.

Жильцы намерены обращаться с жалобой в Госжилинспекцию и прокуратуру.