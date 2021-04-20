В Тверской области еще 80 человек заразились коронавирусом 20 апреля

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии на 20 апреля выявили 39 197 случаев заражения COVID-19. За сутки заразились 80 человек.
Выздоровели 37 275 человек (+85 за последние сутки).
Изолировано 1090 больных (-17).
Умерли 832 человека (+8 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 642 заболевших (+35 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2736 (+5),
Вышневолоцкий городской округ – 2144 (+6),
Ржев – 2165 (+1),
Калининский район – 1618 (+3),
Торжок – 1595 (0),
Кимры – 1552 (+1),
Бологовский район – 1018 (0).
Прививку от коронавируса сделали 99 348 жителей Тверской области, за последние сутки - 985 человек.
За весь период в регионе проведено 667 532 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 420.