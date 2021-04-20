Сосед украл у пенсинерки 30 тысяч рублей в Тверской области

Мужчина украл накопления соседки Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В полицию с заявлением о краже обратилась 84-летняя жительница Бологовского районаю Женщина рассказала, что из письменного стола в её в частном доме пропали деньги.

Плицейские выехали на место происшествия. В ходе розыска правоохранители по подозрению в краже задержали 33-летнего соседа заявительницы. Мужчина был ранее судим за аналогичные преступления.

Подозреваемый сознался в содеянном. Мужчина помогал пенсионерке по хозяйству и одалживал у нее деньги. В ее отсутствие фигурант проник в дом через чердачное помещение и похитил накопления. Ущерб составил 30 000 рублей. Похищенное злоумышленник потратил на алкоголь и закуску.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.