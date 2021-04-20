Актёр Тарас Кузьмин возглавил Союз театральных деятелей Тверской области

Актёр Тарас Кузьмин стал председателем Союза театральных деятелей Тверской области. Фото: ВК/Тарас Кузьмин.

О том, что возглавил региональный Союз театральных деятелей, актёр театра и кино Тарас Кузьмин сообщил у себя в соцсетях. Нового председателя выбрали в первом же туре по итогам голосования представителей пяти профессиональных театров Тверской области. Так совпало, что 19 апреля Тарас Николаевич отметил своё 37-летие, и новая должность стала для него своего рода «подарком».

– Спасибо за доверие! Неожиданно! Чувства смешанные. Предыдущий председатель, актёр Александр Семчев, на этом посту похудел на 100 килограммов (актёр худел В 2019 году в преддверии своего 50-летия. – Ред.). Мне так худеть нельзя, а то я исчезну. Постараюсь сделать всё возможное, чтобы союз рос и поправлялся! – в шутливой манере написал Тарас Кузьмин.

Тарас Кузьмин окончил Тверской курс Высшего театрального училища имени Щепкина в 2005 году. С этого момента он играет в Тверском театре драмы, стал одним из ведущих мастеров сцены. Лауреат многочисленных наград и премий. В качестве режиссёра поставил несколько спектаклей на различных площадках – «ХВАТь» (2014) по Владимиру Набокову, «Контрабас» (2016) по Патрику Зюскинду, «Из века в век» (программа к Дню театра в 2021 году).

Согласно информации на официальном сайте Тверского театра драмы, Тарас Кузьмин снялся более чем в 20 кинопроектах.