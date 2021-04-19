В Тверской области полицейские задержали дачную воровку

Полицейские задержали дачную воровку Фото: архив "КП"

В полицию обратился 56-летний житель города Кимры и сообщил, что его летний домик обокрали и похитили электро- и бензоинструменты. Ущерб составил порядка 20 000 рублей.

На месте происшествия сотрудники полиции опросили соседей и возможных свидетелей. Подозреваемой оказалась 43-летняя местная жительница. Женщина созналась еще в одной краже с дачного дома, совершенной на территории Кимрского района.

На фигурантку завели уголовное дело. Подозреваемую проверяют на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Тверской области.