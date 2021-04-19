Тверичане возмущены низко висящим знаком «Стоп»

В Твери горожан возмутил низко висящий знак «Стоп». Фото: группа в ВК/Осторожно Тверь! (ex - Позор Тверь).

В социальных сетях в группе «Тверь сейчас» пользователи выложили фотографию знака «Стоп», рядом с которым должны останавливаться перед светофором автомобилисты. Вот только знак, по мнению жалующихся, висит низко. Кроме того, видно, что конструкцию установили прямо на пешеходной части.

В такой знак может, вероятно, удариться засмотревшийся по сторонам или в свой смартфон пешеход. Сомнительно, что по нему удобно ориентироваться водителям, которые обязаны стоять перед ним, ожидая «зелёный свет».

Согласно ГОСТу, в населённых пунктах расстояние от нижнего края знака до поверхности дорожного покрытия должно быть от 2 до 4 метров.