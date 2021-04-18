В Тверской области ещё 81 человек заразился коронавирусом 18 апреля

В Тверской области за всё время распространения коронавируса 665 183 лабораторных исследования на COVID-19. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Тверской области, по данным регионального оперативного штаба, с начала пандемии выявили 39 037 случаев заражения COVID-19. 81 новый случай подтверждён за последние сутки на 18 апреля.

Выздоровели 37 100 человек (+88 за последние сутки).

Изолировано 1120 больных (-14).

Умерли 817 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 587 заболевших (+32 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2728 (+6),

Вышневолоцкий городской округ – 2134 (+2),

Ржев – 2161 (+6),

Калининский район – 1611 (+2),

Торжок – 1593 (+2),

Кимры – 1550 (+5),

Бологовский район – 1018 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 97 994 жителя региона – это 78,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион, за последние сутки – 539 человек.

За весь период в регионе проведено 665 183 лабораторных исследования на коронавирус, за последние сутки – 1 203.