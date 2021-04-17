Полицейские задержали уборщицу из Нелидово Тверской области, которая обокрала коллегу по работе

Деньги возвращены продавщице. Фото: Олег ХАДАЕВ

Кассирша одного из магазинов Нелидово — города в Тверской области, обнаружила, что из незапертого шкафа в подсобке, где она хранила вещи, пропали 5000 рублей.

Судя по всему, её обворовали, пока она работала за кассой. Это и поведала полицейским 50-летняя женщина.

Прибыв на место, полицейские долго следствие не вели и сразу вышли на подозреваемую — 37-летнюю уборщицу того же магазина.

Ей предъявили улики и она созналась в совершённом преступлении. Она пояснила, что воспользовалась тем, что в помещении никого не было, вот и выкрала деньги.

Украденные 5000 уборщица вернула. Дальше уже суд будет решать, сажать воровку за решётку или позволить ей каяться на условном сроке.