Под Тверью в опрокинувшейся машине захлебнулся водитель

На месте работает МЧС. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Татьяна Киселёва.

В садоводческом товариществе «Огонёк», что в пригороде Твери, произошло трагическое ЧП.

По непонятной пока причине, автомобиль слетел с дороги в придорожную канаву. Так как сейчас половодье, то канава оказалась до краёв заполнена водой.

Автомобиль левой (водительской) стороной ушёл под воду. По какой-то причине шофёр не смог выбраться из легковушки и погиб, захлебнувшись водой.

Сейчас на месте работают сотрудники МЧС.

Информация о ЧП опубликована в паблике «ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ» в VK.