Вечер карельской песни «Kezia vuottamassa» состоится в Твери

Выступят участники народного хора карельской песни «Karielan koivune». Фото: tverlib.ru

Музыкально-поэтический вечер «Keziä vuottamašša», что переводится с карельского «в ожидании лета», состоится в Твери в субботу, 17 апреля.

Организаторы встречи - отдел литературы на иностранных языках библиотеки имени Горького, общественная организация «Tverin Kariela», городская национально-культурная автономия тверских карел, и Тверской клуб карельского языка «Lindu».

Участники народного хора карельской песни «Karielan koivune» исполнят для гостей вечера песни и прочтут стихи о природе и любви.

Вечер начнётся в 16:00 в актовом зале Горьковки.