Одна треть населения Тверской области - пенсионеры

В Тверской области сегодня живут 415 402 пенсионера. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным Пенсионного фонда, в Тверской области сегодня живут 415 402 пенсионера. Всё население региона составляет 1 245 619 человек (Тверьстат). Это значит, одна треть населения Верхневолжья - пенсионеры.

Конечно, не все они пенсионеры по старости, хотя таких большинство - 347 602 человека. 17 738 человек являются пенсионерами по инвалидности, и ещё 12 462 жителя региона получают пенсию по случаю потери кормильца.

Средний размер пенсии по старости в Тверской области составляет 16 299 рублей. Средняя пенсия по инвалидности – 9 584 рублей, а по случаю потери кормильца – 10 600 рублей.

Что до предпенсионеров (это люди, которым осталось пять или менее лет до назначения пенсии по старости), то их на настоящий момент в регионе более 140 тысяч. К предпенсионерам в этом году относят мужчин 1963 года рождения (и старше) и женщин 1968 года рождения (и старше).