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Общество16 апреля 2021 15:17

За неделю госавтоинспекторы проверили 56 межмуниципальных автобусов в Твери

Выявлено восемь нарушений
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов

Госавтоинспекторы продолжают проверки автобусов

Фото: Вячеслав КОВАЛЕНКО

Госавтоинспекция Тверской области продолжает рейды по контролю за организацией пассажирских перевозок.

В ходе сплошных проверок, в период с 9 по 15 апреля, проверено 56 автобусов и водителей, осуществляющих перевозку пассажиров на междугородних и межрегиональных маршрутах. Выявлено восемь нарушений. В частности, составлены административные материалы за перевозку пассажиров на неисправных автобусах.

Госавтоинспекторы призывают участников дорожного движения передавать в ведомство информацию о грубых нарушениях ПДД водителями пассажирского транспорта.