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Происшествия16 апреля 2021 15:10

Убегающего из супермаркета с алкоголем мужчину задержали росгвардейцы в Твери

Задержанный совершил грабеж
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

Подозреваемого задержала Росгвардия Фото: Управление Росгвардии по Тверской области

В Твери экипаж вневедомственной охраны Росгвардии во время патрулирования на Зеленом проезде заметил, как продавец супермаркета преследует убегающего мужчину. Предполагаемый нарушитель скрылся во вдворе, где его и задержали росгвардейцы.

Выяснилось, что подозреваемый украл со стеллажа торгового зала алкогольную продукцию и попытался скрыться без оплаты, продавец последовала за ним.

Злоумышленником оказался безработный ранее судимый 35-летний местный житель. Мужчину доставили в полицию и завели уголовное дело по статье "Грабеж".

Криминал