В Тверской области полицейские нашли и вернули женщине велосипед

Злоумышленника разыскала полиция Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию обратилась 32-летняя жительница многоквартирного дома в Калининском районе Тверской области. Женщина оставила велосипед в подъезде, а его украли. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские осмотрели место происшествия, составили описание пропавшего транспортного средства и предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Твери.

Похищенный велосипед мужчина продал, но полицейские его нашли.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.