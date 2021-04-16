В Тверской области полицейские нашли и вернули женщине велосипед

Злоумышленника разыскала полиция
Фото: Василий ХОДАРЕВ
В полицию обратилась 32-летняя жительница многоквартирного дома в Калининском районе Тверской области. Женщина оставила велосипед в подъезде, а его украли. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские осмотрели место происшествия, составили описание пропавшего транспортного средства и предполагаемого преступника. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Твери.
Похищенный велосипед мужчина продал, но полицейские его нашли.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.