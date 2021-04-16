В 2021 году в Твери капитально отремонтируют более 60 километров дорог или, иными словами, 70 улиц. Фото: Влад КОМЯКОВ

В 2021 году планируют привести в порядок 70 улиц протяжённостью 61,6 километра. На сегодняшний день Администрация Твери готовится объявить конкурс, чтобы найти подрядчика.

В Заволжском районе в программу попали 13 объектов. В том числе, улица Скворцова-Степанова и продолжающая её Малая Тверская, улицы Красина и 2-ая Красина, Мусоргского, Коноплянниковой, Комсомольский проспект. Также отремонтируют улицы Артюхиной и Седова с двумя примыкающими к ним проездами, благоустроят тротуар у детской поликлиники и др.

В Московском районе работы затронут 11 объектов. Капремонт ждёт участок улицы Коминтерна между Волоколамским проспектом и Зелёным проездом, проезд от улицы Левитана до Бурашевского шоссе, проезд от Московского шоссе к зданию бывшего лицея в посёлке Большие Перемерки. Продолжится начатый в 2020 году ремонт на улице Бочкина в посёлке Элеватор. В «Южном» отремонтируют улицы Линейная и Вологодская. Кроме того, в перечень объектов вошли улицы Богданова, Вокзальная, Малая Самара, Терещенко и Вагжановский переулок.

Сильнее всего кампания затронет улицы в Пролетарском районе, там приведут в нормальное состояние 25 объектов. Предполагают отремонтировать дороги во Дворе Пролетарки, улицу 1-я за линией Октябрьской железной, улицы Баррикадная, Большевиков, Гончаровой, Арсения Степанова, 3-я Интернациональная и 3-я Пролетарская. Также в списке – участки улиц Можайского и Марины Расковой, Кирьянова, Ильи Касьянова, Калошинская и Освобождения, Мигаловская набережная, улицы Борихино поле, Бобкова, Ржевская, Карла Маркса, Виноградова, 2-я Красной Слободы, а также 1-й и 3-й переулки Красной Слободы.

Значительный объём работ запланирован в историческом центре Твери – на улицах Желябова и Староворобьёвской, Симеоновской и Чернышевского, Пушкинской и Серебряной, Крылова, Дементьева, Базановой, Жигарева, Рыбацкой, Медниковской, Седых, Тверской площади, Свободном, Студенческом и Татарском переулках. В Затьмачье будут отремонтированы набережная реки Тьмаки, улицы 1-й Головинский вал, Роговик, Бонч-Бруевич, Циммервальдская. Кроме того, ремонт затронет Волоколамский проспект на участке от проспекта Победы до улицы Коминтерна и улицу Ерофеева. В общей сложности в Центральном районе в списке 21 улица.

Интерактивная карта ремонта тверских дорог в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» находится на сайте.

В Твери по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» с 2019 года отремонтировали 73 улицы протяжённостью свыше 97 километров.