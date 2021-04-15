В Твери комиссия проверяет состояние фасадов

Комиссия в Твери проверяет состояние фасадов Фото: администрация Твери

В Твери рабочая группа проверяет содержание фасадов зданий и прилегающих территорий после зимы.

Рейды проводятся ежедневно. 15 апреля комиссия прогулялась по Московскому району.

– В рамках рабочей группы мы проводим комиссионное обследование, – рассказал заместитель главы администрации района Дмитрий Григорак. – Проверяется содержание фасадов жилых домов и объектов потребительского рынка, входных групп и прилегающих территорий.

Выявленные нарушения собственник должен устранить сам в срок до 1 мая.

Специалисты отмечают, что наиболее часто выявляемые нарушения – наличие граффити, листовок и иных незаконных изображений на фасадах зданий, размещённые с нарушением требований вывески, повреждения адресных аншлагов и входных групп.

За невыполнение требований по благоустройству и содержанию фасадов предусмотрена нарушителей ждет штраф от 5 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 60 тысяч рублей для юридических лиц.