В Тверской области дорожают яйца и молоко

Следим за изменением цен каждую неделю. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Статистическое ведомство обнародовало информацию об изменениях цен на популярные продукты питания в розничных магазинах с 6 по 12 апреля. Рост цен на овощи прекратился. Более всего за неделю подорожали куриные яйца (их цена сейчас около 85,11 руб. за десяток), мясные детские консервы (436,9 руб. в пересчёте на килограмм веса) и молоко (57,8 рублей за литр).

Больше всего за последнюю отчётную неделю выросли в цене:

Яйца, +4,7%;

Консервы мясные для детского питания, +3,2%;

Молоко пастеризованное, +3%;

Сметана, +2,8%;

Молоко стерилизованное, +2,5%;

Яблоки, +1,7%;

Сахар-песок, +1,5%.

Подешевели, в свою очередь: репчатый лук (-3,7%), колбаса полукопчёная и варено-копчёная (-3,5%), вермишель (-3,1%), чёрный байховый чай (-2,5), варёная колбаса (-1,7%).