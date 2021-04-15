Уровень безработицы в апреле 2021 года по сравнению с мартом снизился на 0,4%. Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Тверской области открыто 15 300 трудовых вакансий, сообщает региональное Правительство. В настоящее время самым высоким спросом пользуются разнообразные рабочие профессии, инженеры и медицинские работники - как враяи, так и средний и младший медперсонал.

Уровень безработицы, на которую в последний год немалое влияние оказывал коронавирус, в апреле 2021 года по сравнению с мартом снизился на 0,4%.

"Всего с начала 2021 года в Тверской области при поддержке службы занятости трудоустроено 1740 человек. Кроме того, за январь-апрель 2021-го по направлению службы занятости к профобучению приступили 616 человек. Собственное дело зарегистрировали 22 человека", - сообщает пресс-служба Правительства региона.

С инициативами по улучшению обстановки на рынке труда в марте этого года на федеральном уровне выступил губернатор Игорь Руденя. Глава региона предложил субсидировать работодателей, трудоустраивающих многодетных родителей. Губернатор также предложил всесторонне поддерживать работу по летнему трудоустройству подростков и компенсировать предприятиям затраты по реализации программам, по которым старшеклассники смогут получить первую специальность.