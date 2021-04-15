Пьяный водитель не доехал до вокзала в Тверской области Фото: Кирилл ЧАЩИН

В минувшие выходные в Тверской области в ходе профилактического мероприятия "Контроль трезвости" сотрудниками ОГИБДД был остановлен пьянй водитель. Мужчина ехал на автомобиле "Хендэ Солярис" по улице Московской в ЗАТО Озерный.

46-летний водитель пояснил, что едет в Бологое встречать роственников на железнодорожном вокзале.

- Согласно проведенному освидетельствованию было зафиксировано наличие большого количества алкоголя в выдыхаемом воздухе водителя - 1,45 мг/л, - пишет сообщество "Дни Озерного" со ссылкой на ГИБДД в соцсети.

На нарушителя составлен административный материал.

Напомним, что всего в Тверской области по итогам рейда были остановлены 56 водителей с признаками опьянения, 17 из которых передвигались на транспортных средствах в Твери.